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Политолог Зудин: США стремятся нанести России максимально возможный ущерб

Политика
Политолог Зудин: США стремятся нанести России максимально возможный ущерб

США не рассчитывали нанести по России «смертельный удар», их целью было нанесение максимально возможного ущерба. Об этом заявил в эфире радио Sputnik старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

Политолог считает, что и США, и их партнеры по Североатлантическому альянсу изначально не ставили перед собой цель нанести катастрофическое поражение России. Однако сейчас их реальные намерения стали выходить в публичное пространство.

По мнению Зудина, нет оснований полагать, что эти пожелания станут реальностью. США планируют сохранить конфликт на Украине, хоть и в замороженном виде.

Эксперт указал, что США снова не учитывают важнейшую составляющую военной, политической и геополитической реальности. В Вашингтоне игнорируют фактор России, ее силы и решимости в ходе спецоперации, подчеркнул политолог.
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