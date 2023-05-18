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Актриса из клипа HammAli & Navai на мотоцикле попала в аварию в центре Москвы

Происшествия
Актриса из клипа HammAli & Navai на мотоцикле попала в аварию в центре Москвы

В центре Москвы произошло ДТП с участием актрисы из клипа на песню «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, авария произошла на Пресненский набережной. Ксения Добромилова передвигалась на мотоцикле, второй участник происшествия ехал на автомобиле марки Mercedes.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель машины, которая пошла на разворот.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. У актрисы врачи диагностировали перелом лучевой кости.

Ранее в Челябинске произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и трамвая, сообщает URA.RU.
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