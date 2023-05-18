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Норвегия совместно с Великобританией поставит Киеву новые вооружения

Политика
Норвегия совместно с Великобританией поставит Киеву новые вооружения

Власти Норвегии сообщили о том, что они вместе с Великобританией предоставят Украине новый пакет военной помощи.

Совместными усилиями страны поставят Киеву восемь ракетных систем залпового огня и три артиллерийских локационных радара.

Министр обороны Бьорн Арильд Грам отметил, что прежде все поставляемые вооружения принадлежали армии Норвегии, однако их собираются заменить на новые. Поставки будут осуществлены в следующие два года.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиардов долларов. В него вошли средства ПВО, боеприпасы, а также 155-мм артиллерийские системы.
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