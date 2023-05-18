Жители Мали требуют призвать к ответственности французских контрабандистов

Ранее два гражданина Франции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали вымогать деньги у посетителей бара. Не получив желаемое, один из мужчин достал гранату и бросил ее в толпу, после чего сбежал вместе с товарищем. Четыре человека погибли в результате взрыва.