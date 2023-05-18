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Жители Мали требуют призвать к ответственности французских контрабандистов

Весь мир
Жители Мали требуют призвать к ответственности французских контрабандистов

Бамако, 18 мая. Жители Мали требуют суда над французскими контрабандистами, устроившими взрыв в городе Сегу на юге республики.

Граждане вышли на улицы с плакатами, призывающими прекратить насилие над мирным населением и заставить преступников ответить за свои действия перед законом. Фотографии акции появились в социальных сетях местных жителей.

Ранее два гражданина Франции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали вымогать деньги у посетителей бара. Не получив желаемое, один из мужчин достал гранату и бросил ее в толпу, после чего сбежал вместе с товарищем. Четыре человека погибли в результате взрыва.

Экс-военнослужащий армии Мали (FAMa) Адам Тембли заявил, что представители этой нации не первый раз дестабилизируют обстановку в республике. По его мнению, нарушителей необходимо призвать к ответственности.

Ранее бойцы FAMa обнаружили место массового захоронения тел около военной базы французской операции «Бархан» в Госси. Местные СМИ провели расследование и выяснили, что жителей убили солдаты бывшей метрополии.
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