Жители Мали требуют призвать к ответственности французских контрабандистов

Бамако, 18 мая. Жители Мали требуют суда над французскими контрабандистами, устроившими взрыв в городе Сегу на юге республики.
Граждане вышли на улицы с плакатами, призывающими прекратить насилие над мирным населением и заставить преступников ответить за свои действия перед законом. Фотографии акции появились в социальных сетях местных жителей.
Ранее два гражданина Франции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали вымогать деньги у посетителей бара. Не получив желаемое, один из мужчин достал гранату и бросил ее в толпу, после чего сбежал вместе с товарищем. Четыре человека погибли в результате взрыва.
Экс-военнослужащий армии Мали (FAMa) Адам Тембли заявил, что представители этой нации не первый раз дестабилизируют обстановку в республике. По его мнению, нарушителей необходимо призвать к ответственности.
Ранее бойцы FAMa обнаружили место массового захоронения тел около военной базы французской операции «Бархан» в Госси. Местные СМИ провели расследование и выяснили, что жителей убили солдаты бывшей метрополии.