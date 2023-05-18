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Шеремет назвал неприемлемым план заморозки конфликта на Украине

Политика
Шеремет назвал неприемлемым план заморозки конфликта на Украине

Американский сценарий по заморозке конфликта на Украине неприемлем, так как необходимо его разрешить «раз и навсегда». Об этом сообщил РИА Новости депутат от Крыма Михаил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что никакие конфликты нельзя замораживать. Любое подобное событие превращается в мину замедленного действия, которая может детонировать позже и с большей силой.

«Мы не должны оставлять шансов США, чтобы тот или иной конфликт по их указке взрывался в самый неподходящий для нас момент», — сказал Шеремет

Ранее издание Politico сообщило о сценарии США по заморозке конфликта на Украине. В таком состояние противостояние может продлиться несколько лет или десятилетий.
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