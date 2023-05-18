Шеремет назвал неприемлемым план заморозки конфликта на Украине

Американский сценарий по заморозке конфликта на Украине неприемлем, так как необходимо его разрешить «раз и навсегда». Об этом сообщил РИА Новости депутат от Крыма Михаил Шеремет.
Депутат подчеркнул, что никакие конфликты нельзя замораживать. Любое подобное событие превращается в мину замедленного действия, которая может детонировать позже и с большей силой.
«Мы не должны оставлять шансов США, чтобы тот или иной конфликт по их указке взрывался в самый неподходящий для нас момент», — сказал Шеремет
Ранее издание Politico сообщило о сценарии США по заморозке конфликта на Украине. В таком состояние противостояние может продлиться несколько лет или десятилетий.