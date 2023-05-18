На Западе не исключают возможность прекращения финансирования Украины

Считается, что США могут сохранить существующий уровень поддержки Украины до начала 2024 года, после чего без положительных результатов контрнаступления интерес к ней начнет иссякать. Переданных и подготовленных к отправке военных запасов хватит ВСУ до конца года, и то при условии, что РФ не перехватит инициативу и не начнет навязывать собственную активность на полях сражений.