На Западе не исключают возможность прекращения финансирования Украины

На Украине неспроста разогревают информационное поле сообщениями о предстоящем успехе «весеннего контрнаступления», которое за давностью времени трансформировалось из «зимнего», и, похоже, что плавно перетечет в «летнее».
Задача киевского режима — постоянно поддерживать у европейских столиц состояние страха перед Россией, которая, сокрушив Украину, обязательно пойдет дальше. А остановить это, по мнению Киева, можно только через постоянную финансовую и материальную поддержку, в первую очередь вооружением и боеприпасами.
Поэтому президент Владимир Зеленский продолжает совершать туры по Европе, пытаясь «вразумить» Старый Свет и откровенно досаждая союзникам своим присутствием и просьбами.
Тем временем в самой Европе зреет недовольство продолжающейся войной. Кроме того, там все с большим скептицизмом смотрят на попытки заморозить конфликт до «лучших времен»: когда появится решительный перевес над российскими силами или смирение с утратой влияния на Украину.
Западные издания сообщают, что Польша и страны Прибалтики осторожно изучают этот вопрос, подкидывая руководству Украины пробные запросы.
Важный период
В то же время в США, пишет Financial Times, считают, что решающими для исхода конфликта на Украине станут следующие пять месяцев, в течение которых Киев сохраняет реальный шанс изменить ситуацию в свою пользу.
Все надежды возлагаются на широко анонсированное режимом Зеленского контрнаступление, которое не может начаться уже полгода. Тем не менее на Западе считают, что в результате действий украинской армии могут возникнуть жизнеспособные договорные позиции, с которых Киев сможет начинать заморозку конфликта.
Считается, что США могут сохранить существующий уровень поддержки Украины до начала 2024 года, после чего без положительных результатов контрнаступления интерес к ней начнет иссякать. Переданных и подготовленных к отправке военных запасов хватит ВСУ до конца года, и то при условии, что РФ не перехватит инициативу и не начнет навязывать собственную активность на полях сражений.
Если история начнет развиваться по такому сценарию, то для Украины наступят черные дни: утрата перспективы победы над Россией приведет к отказу США продолжать поддерживать киевский режим. А то, как Вашингтон способен мгновенно и непредсказуемо покидать своих союзников, показывает история Вьетнама или Афганистана.
Ненадежный союз
И в Киеве этот момент четко осознают. Следовательно, оттянуть свой полный провал режим Зеленского может только гибелью большого числа военнослужащих ВСУ, которых направят в самоубийственное контрнаступление для достижения временных политических целей, не сулящих ничего хорошего даже в среднесрочной перспективе.
Если же задачи контрнаступления будут достигнуты, эксперты полагают, что США изыщут дополнительные средства для поддержки киевского режима в течение одного или двух лет, но не более.
«Правительство не может бесконечно поддерживать один и тот же уровень помощи», — заявил неназванный американский чиновник газете Financial Times.
Из этого издание делает вывод, что Вашингтон дает Киеву «последний реальный шанс, чтобы изменить ситуацию на местах».
Если до сентября Украина не продемонстрирует прогресс на поле боя, пишут в Financial Times, ситуация изменится — Запад потребует от Киева готовности к переговорам с Россией на текущих условиях. При этом США и Европа полагают, что предстоящее контрнаступление заставит российское руководство «договориться в той или иной форме».
Западные сомнения
Впрочем, Пентагон скептически оценивает реальные шансы Украины добиться хороших результатов в весенне-летнем периоде. И даже если кампания продемонстрирует какой-то частичный успех, то и это не приведет к достижению политических целей, что, по мнению западных СМИ, признают в частном порядке и европейские, и украинские официальные лица.
На фоне текущих событий командование НАТО весьма прагматично подходит к сложившейся ситуации и в настоящее время приступило к разработке масштабного плана обороны на случай войны с Россией, о чем сообщило агентство Reuters.
Подобные ппроекты существовали в период холодной войны, когда армии противников были несоразмерно более крупными, чем сейчас. Но после развала СССР Североатлантический альянс не принимал участия в столь крупномасштабных военных действиях, а РФ длительное время не представляла большой угрозы, отчего необходимость в подобном планировании и соответствующих запасах оружия отпала.
Теперь же страны НАТО готовы прекратить финансирование украинского конфликта. Убедившись, что это не приводит к военному ослаблению России, они готовы направлять средства на развитие национальных вооруженных сил. А Украина пусть сама разбирается со своими проблемами.