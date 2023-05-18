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В Чувашии на трассе М7 в аварии погиб водитель легковушки

Происшествия
В Чувашии на трассе М7 в аварии погиб водитель легковушки

Смертельная дорожная авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла на трассе M-7 в Чувашской Республике. Об этом сообщает региональный главк ГИБДД МВД.

Инцидент произошел в 17:49 четверга. Водитель легкового автомобиля скончался в ДТП в Козловском муниципальном округе.

В Чувашии на трассе М7 в аварии погиб водитель легковушки

Автомобиль Kia Rio столкнулся с грузовиком «Ивеко» с полуприцепом. В результате крыша автомобиля и салон оказались полностью смяты. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее водителю грузовика с 16,5 тонны тушенки оторвало руку в ДТП под Екатеринбургом. По словам пострадавшего, он не смог ровно удержать руль и потерял управление.
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