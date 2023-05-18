Политолог Рафаэль Ордуханян: США провоцируют ядерную войну в Тихом океане

Европа, считает аналитик, много потеряла от санкционной войны с РФ, в которую она ввязалась по указке США. Она по-прежнему продолжает покупать российские энергоресурсы, только через посредников и дороже, но при этом ей приходится сокращать промышленное производство ввиду роста цен на энергоносители. Ситуация в Европе экономисту напоминает таковую на Украине во втором десятилетии текущего века. По его словам, сокращая в 2010-е годы производство, Украина сократила потребление электроэнергии, нефти и газа и в итоге оказалась энергоизбыточной. Европа сейчас тоже, выводя часть производств в другие части света, какое-то время будет энергоизбыточной, но не надолго. Развитие разных отраслей бизнеса все равно приведет к тому, что потребление энергии в ЕС будет расти.