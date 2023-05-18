Политолог Рафаэль Ордуханян: США провоцируют ядерную войну в Тихом океане

Политологи и экономисты, выступившие в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», считают, что саммит G7 приведет к росту военной напряженности в тихоокеанском регионе и спровоцирует глубокий мировой кризис, если одобрит введение вторичных санкций.
В Хиросиме начался саммит лидеров стран G7. Стратегическая задача Запада заключается в том, чтобы привлечь страны Азии на свою сторону в свете растущего влияния на них Китая. Кроме того, США, Япония и другие члены G7 очень хотели бы привлечь глобальный Юг к осуждению России за военные действия на Украине.
Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов считает, что итоги саммита G7 могут спровоцировать планетарный экономический кризис. По его словам, намерение западных стран ввести вторичные санкции за экономически связи с РФ может негативно сказаться на всей мировой экономике. Все страны мира уже почувствовали негативное влияние антироссийских санкций, а если будет запущен маховик вторичных санкций, мы можем увидеть острую фазу кризиса уже в этом году, отметил аналитик.
«Я до последнего времени думал, что в ЕС не осмелятся ввести вторичные санкции. Собственно, ровно то же самое я думал года два или полтора назад и об антироссийских санкциях. К сожалению, логика суицида на Западе побеждает здравый смысл», — заявил Дмитрий Адамидов.
Аналитик считает, что ситуация в экономике Евросоюза не стала лучше после того, как цены на газ опустились до $350 за тысячу кубометров. По его словам, эта сумма все равно в полтора раза выше той, за которую Европа покупала газ у России по долгосрочным контрактам. Кроме этого, за прошедший год Европа потеряла ряд производств, которые давали существенные прибыли и поступления в бюджеты, и приобрела большое количество долгов. В связи с этим он сомневается, что экономика еврозоны восстанавливается.
«Возможно, больному просто стало лучше перед смертью», — пошутил Дмитрий Адамидов.
Экономические проблемы США и ЕС аналитик связывает с тем, что там слишком увлеклись неолиберальной парадигмой о том, что средствами денежно-кредитной политики можно победить инфляцию. Эта установка, по его мнению, оказалась не вполне состоятельной. В связи с этим мы сейчас наблюдаем на Западе повторение ситуации 1970-х годов, когда США накрыло две волны инфляции, сильно ударившим по благосостоянию американцев. Выйти тогда США из кризиса помогло стратегическое соглашение с Китаем, обеспечившее экономику дешевыми рабочими руками. Сейчас такого партнера у США нет, следствием чего будет дальний рост инфляции и обнищание граждан западных стран, отметил экономист.
Европа, считает аналитик, много потеряла от санкционной войны с РФ, в которую она ввязалась по указке США. Она по-прежнему продолжает покупать российские энергоресурсы, только через посредников и дороже, но при этом ей приходится сокращать промышленное производство ввиду роста цен на энергоносители. Ситуация в Европе экономисту напоминает таковую на Украине во втором десятилетии текущего века. По его словам, сокращая в 2010-е годы производство, Украина сократила потребление электроэнергии, нефти и газа и в итоге оказалась энергоизбыточной. Европа сейчас тоже, выводя часть производств в другие части света, какое-то время будет энергоизбыточной, но не надолго. Развитие разных отраслей бизнеса все равно приведет к тому, что потребление энергии в ЕС будет расти.
«Европа сейчас такой человек, который стареет, и ему уже не нужны, допустим, какие-то вещи, которыми молодежь с удовольствием пользуется. Этот процесс в целом печальный», — отметил Дмитрий Адамидов.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает встречу G7 важным политическим событием. По его мнению, США проводят ее с целью строительства нового блока по принципу НАТО в Тихоокеанском регионе для противодействия экспансии Китая.
«Сейчас возобновляется концепция холодной войны, только уже с Китаем», — заявил Рафаэль Ордуханян.
Политолог считает, что США постараются на только консолидировать усилия в этом направлении своих союзников по G7, но и привлечь к союзу против Китая страны Юго-Восточной Азии и Индию. На независимые страны, которые приняли приглашение участвовать в саммите, по его мнению, будет оказано сильное давление. В связи с этим политолог считает необходимым усилить партнерское взаимодействие с правительствами Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и других дружественных стран, чтобы не допустить их вхождение во враждебный альянс.
«Нам надо сейчас ограничить до минимума наше дипломатическое представительство в Европе. Нам нужно буквально несколько ключевых стран Европы, где нужно поддерживать дипломатическую деятельность. Все остальные усилия надо направить на Юг и Восток — именно там сейчас решаются главные проблемы и вопросы», — заявил Рафаэль Ордуханян.
О важности азиатско-тихоокеанского региона, по его словам, свидетельствует тот факт, что ради саммита G7 американский президент Джо Байден с огромным риском для своей политической репутации перепоручил вести переговоры с республиканским большинством в Конгрессе по поводу потолка госдолга экспертам, которых никто серьезно даже не воспринимает.
«Байден показал, что внешнеполитическая повестка для него гораздо важнее внутриполитической», - отметил Рафаэль Ордуханян.
Одной из главных тем, которая будет обсуждаться на G7, политолог считает ситуацию вокруг Тайваня. По его мнению, американцы будут подталкивать своих союзников принять участие в обороне Тайваня, и одним из итогов саммита будет принятие чего-то вроде декларации о защите Тайваня. Для Европы участие в планах США обернется еще большим ухудшением отношений с Китаем, считает Рафаэль Ордуханян.
«Это совершенно тупиковая политика, особенно на фоне того, что никто из членов “Большой семерки” не отрицает принадлежности Тайваня к Большому Китаю. Эти игрища до добра не доведут», — отметил он.
Комментируя заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Япония может в ближайшее время обзавестись собственным ядерным оружием, политолог отметил, что тем самым она совершит большую ошибку. Этот шаг, по его мнению, не усилит безопасность Японии, а только развяжет руки Северной Корее и Китаю в вопросе противостояния с этой страной.
Между тем рост напряженности в отношениях между Китаем и США, по мнению политолога, создает достаточно благоприятную ситуацию для России. По его словам, чем больше наши враги по НАТО будут уделять внимание Тихоокеанскому региону, тем легче нам будет решать свои вопросы на Украине.