БЕЗФИЛЬТРОВ c Татьяной Федорищевой. «Я – русская, мне незачем это скрывать»

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев пообщался с моделью и победительницей конкурсов красоты Татьяной Федорищевой. Она рассказала, как изменилось отношение к русским с началом спецоперации.
Татьяна живет девизом «Родина только одна». Гостья передачи не боится писать в своих соцсетях о том, что она патриот своей страны. Модель рассказала, что начало СВО застало ее на международном конкурсе «Мисс Европа». В первые дни ни она, ни другие конкурсантки не могли поверить в происходящее. Позже, когда европейские СМИ стали нагнетать ситуацию, на провокационные вопросы коллег Федорищева отвечала, показывая переписки со своими друзьями, которых у нее в Донбассе много. Людей переполняло счастье от факта присоединения к России, и это буквально меняло мировоззрение европейских моделей. Но далеко не всегда: Татьяна вспомнила случай, когда она получила титул «Мисс Европа», а участница из Сербии показательно скинула с себя корону, отказавшись стоять с ней на одной сцене. Несмотря на нападки и агрессию, Федорищева никогда не боялась высказывать свою позицию и продолжала заявлять о своей любви к Родине в соцсетях.
Татьяна рассказала о своей работе экскурсоводом в Крыму и продемонстрировала корону, которую завоевала на конкурсе, направленном на развитие туризма в республике. Рассказывая о любимом полуострове, она обратила внимание на то, что сейчас одна из больших проблем региона — это отсутствие быстрого Интернета, но в остальном Крым живет полной жизнью.
О том, почему жить и вести бизнес в России проще, чем в Европе, о бюрократических сложностях жизни европейцев и удивляющей их гостеприимности русских Татьяна Федорищева поведала в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.