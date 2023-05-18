БЕЗФИЛЬТРОВ c Татьяной Федорищевой. «Я – русская, мне незачем это скрывать»

Татьяна живет девизом «Родина только одна». Гостья передачи не боится писать в своих соцсетях о том, что она патриот своей страны. Модель рассказала, что начало СВО застало ее на международном конкурсе «Мисс Европа». В первые дни ни она, ни другие конкурсантки не могли поверить в происходящее. Позже, когда европейские СМИ стали нагнетать ситуацию, на провокационные вопросы коллег Федорищева отвечала, показывая переписки со своими друзьями, которых у нее в Донбассе много. Людей переполняло счастье от факта присоединения к России, и это буквально меняло мировоззрение европейских моделей. Но далеко не всегда: Татьяна вспомнила случай, когда она получила титул «Мисс Европа», а участница из Сербии показательно скинула с себя корону, отказавшись стоять с ней на одной сцене. Несмотря на нападки и агрессию, Федорищева никогда не боялась высказывать свою позицию и продолжала заявлять о своей любви к Родине в соцсетях.