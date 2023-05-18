Певец SHAMAN объяснил, почему на его концерты стало приходить больше мужчин

Стоит отметить, что на 9 мая Дронов решил выступить не в Москве, а в Екатеринбурге. Общаясь с журналистами, он подчеркнул, что этот город стал для него родным. Исполнитель почувствовал ту ответственность, которую на него накладывает концерт в такую знаменательную дату.