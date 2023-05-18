Певец SHAMAN объяснил, почему на его концерты стало приходить больше мужчин

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал об увеличившейся мужской аудитории на его концертах. Такими наблюдениями он поделился в беседе с журналистами.
Как сообщает издание 5-tv.ru, на выступлениях он стал чаще видеть представителей сильного пола. В залах их, по мнению Дронова, уже около 30%. В некоторых городах это число может достигать 40%.
Наплыв новой аудитории он объясняет тем, что в его песнях стало больше мужской лирики. В плане текстов исполнитель стал писать больше композиций, похожих на «Вороны мои».
Стоит отметить, что на 9 мая Дронов решил выступить не в Москве, а в Екатеринбурге. Общаясь с журналистами, он подчеркнул, что этот город стал для него родным. Исполнитель почувствовал ту ответственность, которую на него накладывает концерт в такую знаменательную дату.