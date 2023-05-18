В Шереметьево прилетевшего с Кубы россиянина задержали с четырьмя таблетками наркотиков

Россиянин, который прилетел из Кубы, был пойман сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево с четырьмя таблетками MDMA, сообщает Telegram-канал SHOT.
42-летнего Сергея Михайленко задержала полиция после прилета из Варадеро. С собой у москвича в рюкзаке были четыре наркотические капсулы массой примерно два грамма.
Позднее в квартире задержанного в районе станции метро «Аэропорт» полиция обнаружила 150 синих и красных таблеток неизвестного содержания, 200 граммов розового кристаллообразного вещества и три грамма белого порошка. Позднее москвич признался, что хранил дома мефедрон и кокаин.
Против Михайленко возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотических веществ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее в Волгограде девушка умерла от наркотика, которым ее угостил мигрант. Погибшей было 17 лет.