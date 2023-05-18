Житель Германии лишился работы из-за организации митингов в поддержку Путина

Власти Дюссельдорфа отозвали разрешение на работу у жителя города, который проводил митинги в поддержку российского президента Владимира Путина, пишет Bild.
Журналисты издания рассказали, что мужчина неоднократно высказывался в поддержку России и организовывал митинги вместе со своей женой. В мероприятиях принимала участие жена демонстранта, добавили авторы статьи.
Как стало известно, пара собрала средства на поддержку российских военных и передала закупленную аммуницию на фронт. После этого городские власти приняли решение отозвать у активиста разрешение на работу в аэропорту.
Ранее жители Берлина вышли на демонстрацию в поддержку певца Роджера Уотерса, которого обвинили в антисемитизме.