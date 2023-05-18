Экстрасенс Янко предсказала президенту Украины Зеленскому скорую отставку из-за опасного врага

Опасный враг в ближайшее время вынудит украинского президента Владимира Зеленского покинуть свой пост. Соответствующий прогноз сделала экстрасенс Галина Янко.
По словам ясновидящей, глава государства родился под планетой Солнца и относится к людям с насыщенной жизнью. При этом в настоящее время он находится на пороге серьезных перемен.
Как отметила специалист, политику было суждено «сидеть на троне». Однако его пребывание у власти не может длиться долго, так как Зеленского проклинают многие люди.
«На этом месте должен был находиться совершенно другой человек», — цитировало Янко издание «Московский комсомолец».
Она добавила, что ранее действующий лидер Украины поддерживал «более-менее сносные» отношения со своим политическим соперником. Тем не менее ситуация изменилась после начала спецоперации — этот человек превратился в главного врага Зеленского и готов сместить его с поста президента.
Меж тем в США начали готовить законопроект о вынесении импичмента главе государства Джо Байдену. О намерении представить соответствующий документ на рассмотрение парламента объявила конргессвумен Марджори Тейлор Грин.