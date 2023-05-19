«Настоящий реактор!»: режиссер Андрей Богатырев раскрыл главные качества актера Михаила Горевого

Актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой празднует сегодня свой день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил киноактер, кинорежиссер, сценарист, композитор, монтажер Андрей Богатырев.
Собеседник отметил, что очень ценит возможность поработать с этим артистом на съемочной площадке.
«Мы познакомились на кастинге фильма “Красный призрак”. Он очень хотел сыграть Адольфа Гитлера. Вернее, это была роль актера, который играет Гитлера. На съемочной площадке я понял, что Миша — абсолютно мой человек. Он гибкий, с юмором, самоиронией. С ним легко работается, он постоянно предлагает какие-то идеи. Он актера с большой буквы! Я всегда ему доверяю. У него есть свое актерское и режиссерское виденье», — сказал режиссер.
Андрей Богатырев также перечислил самые яркие, на его взгляд, отличительные черты Михаила Горевого.
«Миша — человек с большим сердцем и, что немаловажно, очень умный. Самое главное, он настоящий человек. Он тебя всегда поймет, услышит, расскажет какую-нибудь неформальную историю. Он неформальный человек. Он видит вокруг себя именно людей, а не функции. С каждым он общается честно, открыто, прямо, эмоционально. Это очень круто. Я очень люблю Михаила Горевого», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Энергии, чтобы она у него оставалась на том же уровне, потому что он раздает ее всем остальным. Это настоящий реактор! Ну и, конечно же, хороших ролей, чтобы он мог воплощать себя в них в полной мере», — напутствовал сценарист.
Ранее режиссер Олег Фомин через ФАН поздравил с днем рождения Михаила Горевого. По словам собеседника, этот актер — настоящее «стихийное бедствие».