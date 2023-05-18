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Экс-премьер Великобритании Джонсон в ярости назвал Макрона «путинским подхалимом»

Общество
Экс-премьер Великобритании Джонсон в ярости назвал Макрона «путинским подхалимом»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл президента Франции Эммануэля Макрона «путинским подхалимом». Об этом рассказал его бывший пресс-секретарь Гуто Харри в эфире радиостанции LBC.

Инцидент произошел в момент, когда пресса Великобритании жестко отреагировала на действия правительства в отношении беженцев. Слова Харри приводит агентство Sputnik.

Он заявил, что Макрон по этому случаю раскритиковал Джонсона. Заявления французского лидера даже были на первой полосе британской газеты The Guardian.

«И Борис разразился яростной тирадой, используя жесткие формулировки», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Джонсон угрожал «набить морду» президенту Франции Макрону.
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