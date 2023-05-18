Президент США Байден вновь оговорился, назвав Камалу Харрис своим руководителем

На мероприятии чествовали бывшего спикера палаты представителей Конгресса страны Нэнси Пелоси. До оговорки Байден хвалил Пелоси, называя одним из самых выдающихся ораторов в истории Америки. После этого он перешел к словам благодарности для своего заместителя.