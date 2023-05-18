Президент США Байден вновь оговорился, назвав Камалу Харрис своим руководителем

Очередной конфуз произошел с американским лидером Джо Байденом. Во время публичного выступления на гала-концерте EMILY's List он назвал вице-президента США Камалу Харрис своим начальником. Об этом сообщает 360tv.
На мероприятии чествовали бывшего спикера палаты представителей Конгресса страны Нэнси Пелоси. До оговорки Байден хвалил Пелоси, называя одним из самых выдающихся ораторов в истории Америки. После этого он перешел к словам благодарности для своего заместителя.
«Я также хочу поблагодарить моего приятеля Камалу, на которую я работаю в Белом доме», — сказал он.
Отмечается, что публика отреагировала на сомнительное заявление американского лидера «нервным смехом».
В 2021 году Харрис исполняла обязанности президента США около полутора часов, пока Байден находился в медучреждении под наркозом во время обследования.
Ранее врач-гериатр Юрий Конев заявил, что деменция американского лидера прогрессирует и уже близка к третьей стадии.