В Петербурге подвели промежуточные итоги конкурса журналистских расследований «Студенческая гильдия»

Закись азота, по ее словам, используют в медицине, но разбавляя его кислородом. Причем в довольно редких случаях, например, при родах или сложных стоматологических операциях. В клубах же или в домашних условиях закись азота используют без добавления кислорода и без контроля врача. Закись азота выводит витамин В12 из организма, вызывая гипоксию и анемию конечностей, результатом этого может быть летальный исход, отметила журналист. Екатерина Раковская надеется, что результаты ее расследования обратят внимание законодателей на проблему, и они ужесточат наказание за одурманивание людей этим веществом.