В Петербурге подвели промежуточные итоги конкурса журналистских расследований «Студенческая гильдия»

Организаторы «Студенческой гильдии журналистов-расследователей» подвели в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» промежуточные итоги журналистского конкурса. Они надеются, что этот жанр журналистики найдет отклик у молодых людей, которые стремятся занять активную жизненную позицию.
Напомним, РАНХиГС (Президентская академия. — Прим. ФАН), Федеральное агентство новостей (ФАН) и медиагруппа «Патриот» с апреля по май 2023 года проводят конкурс студенческих журналистских расследований «Студенческая гильдия журналистов-расследователей». Основными целями и задачами конкурса является выявление перспективных журналистов из числа студентов и популяризация деятельности расследовательской журналистики в вузах Санкт-Петербурга.
Организатор конкурса «Студенческая гильдия журналистов-расследователей», доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС Ольга Дегтярева, объясняет важность журналистских расследований для общества тем, что они позволяют разрешить многие социальные конфликты, которые зреют в обществе. По ее словам, журналисты-расследователи помогают наладить конструктивное взаимодействие между сторонами конфликта, включая тех, кто нарушает закон, и тех, его охраняет.
«Журналистское расследование помогает наладить этот мост взаимодействия и снимает напряжение в обществе», — отметила Ольга Дегтярева.
Организатор конкурса довольна первыми его итогами. По ее словам, студенты проявили к нему огромный интерес, продемонстрировав хорошие расследовательские навыки.
Так, студентка факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Валерия Алтухова расследовала факты хищнической вырубки арендаторами лесов в Ленинградской области. По ее словам, некоторые арендаторы — а сейчас, отметила она, 97 % лесных массивов области находятся в аренде у частных лиц — ведут свою деятельность, грубо нарушая статью 23.5 Лесного кодекса РФ, осуществляя сплошную вырубку деревьев без выборочного оставления насаждений и повторной высадки саженцев.
«Мы изучали статистику, выезжали на место вырубок, чтобы оценить все своими глазами. И то, что увидели, представляет собой очень грустную картину: вырубки проводятся не по нормативам, без уборки территорий, без повторной засадки и без выборочного оставления каких-либо насаждений», — рассказала Валерия Алтухова.
Обратившись за комментарием к инженерам по лесопользованию, журналист выяснила, что по документам у компаний-арендаторов все нормально. Однако в материалах недавних судебных решений Валерия Алтухова обнаружила, что к недобросовестным арендаторам Министерство по лесному хозяйство регулярно предъявляет претензии. Журналист надеется, что после публикации расследования прокуратура Ленинградской области проведет проверку приведенных фактов и привлечет виновных арендаторов к ответственности.
Другой участник пресс-конференции, студентка факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Раковская расследовала практику одурманивания посетителей петербургских клубов и баров закисью азота. По ее словам, несмотря на то, что это вещество запрещено к немедицинскому обороту в РФ, его используют организаторы вечеринок, пользуясь мягкостью наказания за использование. Напрямую закись азота можно отнести только к статьям 14.2. и 6 13.1 Кодекса об административных нарушениях, но по ним сумма штрафа равна стоимости самого маленького баллона закиси азота.
«То есть продавцов наказание не пугает», — пояснила Екатерина Раковская.
Проблема в том, рассказала журналист, что этот препарат не только наносит серьезный ущерб организму человека, но вводит его в агрессивное состояние. В прессе широко обсуждалась история, как один посетитель баров на Думской улице сначала избил там двух человек, а потом еще двоих сбил, находясь за рулем автомобиля.
«Как раз после этой истории закись азота и отнесли к одурманивающим веществам», — пояснила Екатерина Раковская.
Закись азота, по ее словам, используют в медицине, но разбавляя его кислородом. Причем в довольно редких случаях, например, при родах или сложных стоматологических операциях. В клубах же или в домашних условиях закись азота используют без добавления кислорода и без контроля врача. Закись азота выводит витамин В12 из организма, вызывая гипоксию и анемию конечностей, результатом этого может быть летальный исход, отметила журналист. Екатерина Раковская надеется, что результаты ее расследования обратят внимание законодателей на проблему, и они ужесточат наказание за одурманивание людей этим веществом.
Студентки факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Анна Осьмеркина и Ульяна Щедрова провели расследование по практике обналички денежных средств через так называемых дроповодов — менеджеров криптовалютных бирж, которые принимают средства на свои банковские счета. Проблема дропов — номинальных лиц, которые принимают деньги на свой счет от третьих лиц, по словам Анны Восьмеркиной, заключается в том, что они являются одной из схем теневых заработков, а также обналичивания грязных денег. Деятельность дроповодов в данный момент никак не регулируется законодательством РФ, максимум, что им грозит — блокировка лицевого банковского счета по 115-му ФЗ.
В условиях СВО на Украине дропы могут быть использованы для финансирования терактов на территории РФ, считает журналист. В связи с этим предлагает законодателям обратить внимание на этот канал обналичивания денежных средств и предусмотреть ответственность граждан, которые могут использовать его для реализации преступных планов ГУР МО Украины. Сейчас, по ее словам, трудно доказать, что человек, который просто принял деньги террористов, является их сообщником.
Ольга Дегтярева надеется, что конкурс будет способствовать повышению интереса студентов к журналистским расследованиям. По ее словам, у молодежи сейчас есть запрос на активную социальную позицию, и его вполне может удовлетворить жанр журналистского расследования, считает доцент СЗИУ РАНХиГС.
Справка
Контактная информация организаторов конкурса:
Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, факультет социальных технологий.
Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.6/10, каб. 306.
Паблик кафедры журналистики и медиакоммуникаций «ВКонтакте»: https://vk.com/portal_kimnews
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Адрес: 197374, Санкт-Петербург, Приморский пр., 78, корпус 5, presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Координатор конкурса:
Ольга Дегтярева, кандидат политических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС.
е-mail: degtyareva-ov@ranepa.ru
тел. (812) 335-94-94 (доб. 2235)