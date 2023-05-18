МЧС опровергло сообщение о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область

Информация о прорыве украинской ДРГ на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Ведомство подчеркнуло, что целью распространения ложной информации была посеять панику среди граждан. МЧС предупредило, что необходимо доверять только новостям, которые размещаются на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года и задержала 20 человек.