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МЧС опровергло сообщение о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область

Происшествия
МЧС опровергло сообщение о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область

Информация о прорыве украинской ДРГ на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Ведомство подчеркнуло, что целью распространения ложной информации была посеять панику среди граждан. МЧС предупредило, что необходимо доверять только новостям, которые размещаются на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года и задержала 20 человек.
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