Андрей Ковалев назвал черты, которые отличают предпринимателя от мошенника

Предприниматель и известный разоблачитель продавцов инфопродуктов Андрей Ковалев дал интервью YouTube-каналу «Алена, блин!». В беседе с ведущей он указал на качества, которые отличают мошенника от бизнесмена.
Как полагает Ковалев, среди блогеров много аферистов. Они нередко пропагандируют яркий образ и хвастаются большим количеством дорогих вещей.
Однако на деле жизнь предпринимателя состоит из сложностей. Чтобы развивать свое дело, нужно прикладывать усилия. Он уверен, что в таких обстоятельствах у бизнесменов нет времени на отпуск или выходной.
«На самом деле предприниматель – это сложная, опасная, трудная работа. Нет там этих ярких красивых картинок», – поделился мужчина.
По мнению гостя, такие блогеры оказывают деструктивное влияние. Из-за яркой картинки многие молодые люди убеждены, что открыть свое дело просто. Поэтому они увольняются с классических мест работы и начинают продавать курсы.
Противодействовать мошенникам можно. Ковалев объяснил, как помочь правоохранителям выйти на сомнительных лиц.