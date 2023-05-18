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Попавший под уголовную статью Алексей Панин несколько раз возвращался в Россию после отъезда в Испанию

Шоу-бизнес
Попавший под уголовную статью Алексей Панин несколько раз возвращался в Россию после отъезда в Испанию

Правоохранители готовят документы, чтобы объявить в розыск скандально известного актера Алексея Панина, который проживает в Испании. Подробности его «тайных» визитов в Россию раскрыл источник ФАН.

Уточняется, что артиста объявят в розыск уже скоро. Причем по серьезной уголовной статье, с которой обычно работает Интерпол. Панин также не стесняется утверждать, что ни разу не возвращался в Россию после отъезда в Испанию, но его слова опроверг собеседник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, только в 2021 году он четырежды летал из Аликанте в Москву. В 2022 году Панин купил билеты на 28 февраля, однако не смог добраться самолетом. Несмотря на это, артист несколько раз приезжал в Россию на автобусе через Минск, резюмировал источник.

Актера подозревают в оправдании терроризма. Как выяснили СМИ, Панину грозит наказание в соответствии со второй частью статьи 205.2 УК РФ. Причиной стала публикация, в которой он порадовался теракту на Крымском мосту.
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