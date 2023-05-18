Попавший под уголовную статью Алексей Панин несколько раз возвращался в Россию после отъезда в Испанию

По предварительным данным, только в 2021 году он четырежды летал из Аликанте в Москву. В 2022 году Панин купил билеты на 28 февраля, однако не смог добраться самолетом. Несмотря на это, артист несколько раз приезжал в Россию на автобусе через Минск, резюмировал источник.