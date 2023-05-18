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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что может завершить карьеру в 2024 году

Спорт
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что может завершить карьеру в 2024 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует завершить спортивную карьеру в следующем году. Об этом атлет объявил в ходе пресс-конференции.

Ранее обладатель «золотого шлема» в одиночном разряде был вынужден впервые отказаться от участия в предстоящем турнире «Ролан Гаррос». Причиной послужила серьезная травма бедра.

«Мое намерение состоит в том, чтобы следующий год стал для меня последним. Чтобы иметь возможность играть на турнирах, на которых я хочу попрощаться с теми, кто меня отметил», — цитировало Надаля издание As.

При этом он добавил, что хочет успеть сыграть в Кубке Дэвиса. В то же время теннисист не стал называть точную дату своего возвращения на корт.

Ранее бразильский нападающий Малком покинул расположение петербургского клуба «Зенит» в связи с рождением сына. Тем не менее футболист может прилететь в Северную столицу до завершения текущего сезона РПЛ.
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