Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что может завершить карьеру в 2024 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует завершить спортивную карьеру в следующем году. Об этом атлет объявил в ходе пресс-конференции.
Ранее обладатель «золотого шлема» в одиночном разряде был вынужден впервые отказаться от участия в предстоящем турнире «Ролан Гаррос». Причиной послужила серьезная травма бедра.
«Мое намерение состоит в том, чтобы следующий год стал для меня последним. Чтобы иметь возможность играть на турнирах, на которых я хочу попрощаться с теми, кто меня отметил», — цитировало Надаля издание As.
При этом он добавил, что хочет успеть сыграть в Кубке Дэвиса. В то же время теннисист не стал называть точную дату своего возвращения на корт.
Ранее бразильский нападающий Малком покинул расположение петербургского клуба «Зенит» в связи с рождением сына. Тем не менее футболист может прилететь в Северную столицу до завершения текущего сезона РПЛ.