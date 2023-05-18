Рогов сообщил об обстрелах ВСУ Токмака в Запорожской области

Токмак за последние месяцы неоднократно подвергался атакам украинских военнослужащих. 27 апреля Рогов сообщил о массированном ударе по городу. Атака производилась, предположительно, из ракетной системы залпового огня (РСЗО) Himars. По некоторым сведениям, были выпущены не менее шести снарядов.