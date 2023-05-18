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Рогов сообщил об обстрелах ВСУ Токмака в Запорожской области

Армия
Рогов сообщил об обстрелах ВСУ Токмака в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил об обстреле города Токмак Запорожской области военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности не уточняются.

«Город снова под обстрелом боевиков ВСУ», — пишет Рогов.

Токмак за последние месяцы неоднократно подвергался атакам украинских военнослужащих. 27 апреля Рогов сообщил о массированном ударе по городу. Атака производилась, предположительно, из ракетной системы залпового огня (РСЗО) Himars. По некоторым сведениям, были выпущены не менее шести снарядов.
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