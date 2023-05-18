В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС

Двое саперов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Инцидент произошел 18 мая. Трагически погибли саперы, исполняя свой долг. Работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи проводили 26-летний лейтенант Олег Сергеенко и 29-летний старший лейтенант Илья Глоба.
Ранее командир инженерно-саперного взвода на условиях анонимности спрогнозировал дату полного разминирования окрестностей Мариуполя. По его словам, риск подорваться на мине в Донбассе будет сохраняться несколько десятков лет.