МИД России напомнил Западу о необходимости снятия санкций с удобрений и продовольствия

Россия напомнила США, Великобритании и Евросоюзу о необходимости реального снятия односторонних санкций с российского продовольствия и удобрений. Об этом сообщили в МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что существуют проблемы с безвозмездной передачей удобрения беднейшим странам. Согласно сообщению министерства, данные шаги сталкиваются с блокировкой из-за односторонних санкций Запада.
МИД также прокомментировали ситуацию вокруг зерновой сделки. В ведомстве указали, что если все вопросы по ней не будут решены до 17 июня, то российская сторона может отказаться от продления соглашения.