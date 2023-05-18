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МИД России напомнил Западу о необходимости снятия санкций с удобрений и продовольствия

Политика
МИД России напомнил Западу о необходимости снятия санкций с удобрений и продовольствия

Россия напомнила США, Великобритании и Евросоюзу о необходимости реального снятия односторонних санкций с российского продовольствия и удобрений. Об этом сообщили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что существуют проблемы с безвозмездной передачей удобрения беднейшим странам. Согласно сообщению министерства, данные шаги сталкиваются с блокировкой из-за односторонних санкций Запада.

МИД также прокомментировали ситуацию вокруг зерновой сделки. В ведомстве указали, что если все вопросы по ней не будут решены до 17 июня, то российская сторона может отказаться от продления соглашения.
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