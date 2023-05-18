Президент Сомали прибыл в столицу Катара с рабочим визитом

Доха, 18 мая. Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд прибыл в столицу Катара с двухдневным рабочим визитом, пишут арабские СМИ.
Это уже второй его приезд в Доху за два месяца, что подчеркивает растущую важность катаро-сомалийских отношений. Целью встречи с местными властями является укрепление партнерства и решение насущных вопросов.
«В ходе своего визита Махмуд и представители Катара обсудили дальнейшее укрепление двусторонних связей, в том числе в областях безопасности и экономического сотрудничества», — сообщили в его офисе.
Ранее в Сомали прошли сильные дожди и привели к тому, что река Шабелле вышла из берегов. Из-за наводнения тысячи граждан покинули свои дома.