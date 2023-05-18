Уровень неграмотности среди южноафриканских детей вырос до 81%

Подавляющее большинство детей не умеют читать ни на одном из 11 официальных языков страны. Министр образования ЮАР Энджи Мотшекга заявила, что низкое качество обучения связано с закрытием школ во время пандемии COVID-19, а также с бедностью, социальным неравенством и неразвитой инфраструктурой.