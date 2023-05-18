Претория, 18 мая. Результаты общественных исследований показали, что уровень неграмотности среди южноафриканских детей вырос до 81%. В 2016 году эта цифра достигала 78%.
Республика заняла последнее место в рейтинге из 57 государств, которые приняли участие в проекте «Прогресс в области международной грамотности чтения». В рамках инициативы специалисты проверили навыки 400 000 мальчиков и девочек со всего мира.
Подавляющее большинство детей не умеют читать ни на одном из 11 официальных языков страны. Министр образования ЮАР Энджи Мотшекга заявила, что низкое качество обучения связано с закрытием школ во время пандемии COVID-19, а также с бедностью, социальным неравенством и неразвитой инфраструктурой.
Ранее чиновники из Министерства просвещения России провели переговоры с коллегами из Южно-Африканской Республики и анонсировали разработку двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере образования. Инициатива предполагает открытие центров обучения на русском языке.