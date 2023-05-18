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В центре Петербурга нашли беременную женщину, которую зарезал муж перед падением из окна

Происшествия
В центре Петербурга нашли беременную женщину, которую зарезал муж перед падением из окна

Следственный отдел по Выборгскому району Санкт Петербурга возбудил уголовное дело по статье об убийстве, после того, как в отеле нашли зарезанную беременную женщину. Трагедия произошла на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом spb.aif.ru сообщил источник.

Известно, что мужчина заселился в номер ночью 17 мая, он бронировал жилье на три дня. В утреннее время к нему пришла беременная жена, через несколько часов тело молодого человека нашли под окнами гостиницы.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, в номере они обнаружили еще один труп в луже крови. Предварительно, между влюбленными произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил ножом в шею беременную девушку. Рядом с ее телом найден снимок УЗИ. После содеянного постоялец решил закончить жизнь самоубийством.

Сейчас полицейские устанавливают детали произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Архангельской области убил своего сына, потому что тот не хоте жить отдельно.
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