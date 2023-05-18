В центре Петербурга нашли беременную женщину, которую зарезал муж перед падением из окна

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, в номере они обнаружили еще один труп в луже крови. Предварительно, между влюбленными произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил ножом в шею беременную девушку. Рядом с ее телом найден снимок УЗИ. После содеянного постоялец решил закончить жизнь самоубийством.