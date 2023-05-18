Премьер Японии Кисида призвал страны G7 к согласованной реакции на действия Китая и КНДР

Страны G7 должны выработать единую политику, чтобы согласованно отвечать на действия Китая и КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в статье премьер-министра Японии Фумио Кисиды для издания The Global and Mail.
Глава японского правительства подчеркнул, что Индо-Тихоокеанский регион очень важен — в будущем он будет стимулировать мировой рост. Однако он сталкивается с серьезными проблемами в сфере безопасности и экономики.
«Я хотел бы <...> обсудить с лидерами Группы семи приверженность G7 свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Для нас также важно провести активное обсуждение региональных проблем в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Китай и Северную Корею, чтобы G7 согласованно реагировала на них», — заявил Кисида.
Премьер добавил, что Япония намерена укреплять сотрудничество с мировым сообществом в ИТР. Токио планирует к 2030 году выделить более 75 миллиардов государственных и частных инвестиций для реализации различных проектов в регионе.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об ожидании от саммита G7 сигнала о неприменении ядерного оружия. Он отметил символичность проведения встречи в Хиросиме.