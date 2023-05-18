Президент Лассо распустил парламент Эквадора, чтобы избежать импичмента

Кито, 18 мая. Президент Эквадора Гильермо Лассо распустил парламент страны, чтобы избежать импичмента.
Глава государства воспользовался конституционным правом, распустив Национальное собрание и дав старт досрочным всеобщим выборам, которые должны состояться через шесть месяцев. В течение этого времени он останется на посту президента.
Как отмечают аналитики, таким образом Лассо избежал практически неизбежного импичмента. Оппозиционные законодатели обвинили его в том, что он допустил беспрепятственное хищение средств в государственной нефтяной судоходной компании FLOPEC. Политик отверг это обвинение, отметив, что контракт был подписан до его вступления в должность.
Тем не менее против Лассо объединились сразу несколько партий, которые требовали его отставки. Политологи отмечают, что при текущем раскладе сил в парламенте, оппозиции не составило бы труда найти необходимые голоса в пользу импичмента президента. Однако глава государства опередил законодателей, задействовав норму о досрочных выборах, которая была внесена в конституцию в 2008 году и с тех пор ни разу не применявшуюся на практике.
Согласно опросам общественного мнения, популярность действующего президента находится на уровне 22%. О своих планах по участию в предстоящей избирательной гонке Лассо пока не сообщал.