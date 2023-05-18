Президент Лассо распустил парламент Эквадора, чтобы избежать импичмента

Тем не менее против Лассо объединились сразу несколько партий, которые требовали его отставки. Политологи отмечают, что при текущем раскладе сил в парламенте, оппозиции не составило бы труда найти необходимые голоса в пользу импичмента президента. Однако глава государства опередил законодателей, задействовав норму о досрочных выборах, которая была внесена в конституцию в 2008 году и с тех пор ни разу не применявшуюся на практике.