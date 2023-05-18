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Президент Лассо распустил парламент Эквадора, чтобы избежать импичмента

Весь мир
Президент Лассо распустил парламент Эквадора, чтобы избежать импичмента

Кито, 18 мая. Президент Эквадора Гильермо Лассо распустил парламент страны, чтобы избежать импичмента.

Глава государства воспользовался конституционным правом, распустив Национальное собрание и дав старт досрочным всеобщим выборам, которые должны состояться через шесть месяцев. В течение этого времени он останется на посту президента.

Как отмечают аналитики, таким образом Лассо избежал практически неизбежного импичмента. Оппозиционные законодатели обвинили его в том, что он допустил беспрепятственное хищение средств в государственной нефтяной судоходной компании FLOPEC. Политик отверг это обвинение, отметив, что контракт был подписан до его вступления в должность.

Президент Лассо распустил парламент Эквадора, чтобы избежать импичмента

Тем не менее против Лассо объединились сразу несколько партий, которые требовали его отставки. Политологи отмечают, что при текущем раскладе сил в парламенте, оппозиции не составило бы труда найти необходимые голоса в пользу импичмента президента. Однако глава государства опередил законодателей, задействовав норму о досрочных выборах, которая была внесена в конституцию в 2008 году и с тех пор ни разу не применявшуюся на практике.

Согласно опросам общественного мнения, популярность действующего президента находится на уровне 22%. О своих планах по участию в предстоящей избирательной гонке Лассо пока не сообщал.
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