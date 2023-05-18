Жителя Омской области приговорили к 19 годам колонии за надругательство над шестерыми детьми

Один из шестерых детей рассказал о происходившем бабушке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому 19 лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. Также он выплатит потерпевшим около полумиллиона рублей.