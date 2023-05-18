Жителя Омской области приговорили к 19 годам колонии за надругательство над шестерыми детьми

Суд вынес приговор мужчине из Омской области, который надругался над шестерыми детьми. Им было от 6 до 12 лет.
По данным пресс-службы СУ СК по региону, россиянин общался с детьми бывшей сожительницы. Встречи у него дома проходили с июня 2020 по март 2022 года. Он обещал детям лакомства и занимался растлением.
Один из шестерых детей рассказал о происходившем бабушке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому 19 лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. Также он выплатит потерпевшим около полумиллиона рублей.
Ранее в Петербурге 14-летнюю горожанку изнасиловал полицейский. Как удалось выяснить ФАН, девушка торговала собой за жилье. Такую идею заработка ей предложил молодой человек. Сама пострадавшая жила с семьей в Москве, но сбежала.