Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин готовит законопроект о вынесении импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом политик заявила в ходе пресс-конференции.
Как рассказала представительница Республиканской партии, в четверг она намерена представить соответствующий документ на рассмотрение парламента. При этом поводом для данного шага послужило нарушение хозяином Белого дома его конституционных обязанностей, касающихся защиты государственной границы.
В частности, речь шла о «вторжении» порядка шести миллионов мигрантов на территорию страны. При этом Грин обвинила Байдена в разрушении США и назвала его «прямой угрозой» национальной безопасности.
Ранее стало известно, что Вашингтон готовится к заморозке украинского конфликта в «корейском стиле». По мнению местных чиновников, кризис может продлиться от нескольких лет до десятилетий.