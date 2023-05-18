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Конгрессвумен Грин планирует вынести на рассмотрение законопроект об импичменте президента США Байдена

Политика
Конгрессвумен Грин планирует вынести на рассмотрение законопроект об импичменте президента США Байдена

Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин готовит законопроект о вынесении импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом политик заявила в ходе пресс-конференции.

Как рассказала представительница Республиканской партии, в четверг она намерена представить соответствующий документ на рассмотрение парламента. При этом поводом для данного шага послужило нарушение хозяином Белого дома его конституционных обязанностей, касающихся защиты государственной границы.

В частности, речь шла о «вторжении» порядка шести миллионов мигрантов на территорию страны. При этом Грин обвинила Байдена в разрушении США и назвала его «прямой угрозой» национальной безопасности.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовится к заморозке украинского конфликта в «корейском стиле». По мнению местных чиновников, кризис может продлиться от нескольких лет до десятилетий.
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