Свыше тысячи россиян попросили убежища в Финляндии после объявления частичной мобилизации

Финские власти получили просьбу об убежище в связи с проведением частичной мобилизации от 1109 граждан России.
Об этом сообщает финская новостная служба Yle со ссылкой на миграционную службу страны. В МВФ Финляндии не приняли решение о предоставлении убежища, рассказали журналисты.
Глава отдела по вопросам миграции Санна Суттер заявила, что в стране ждут указаний ЕС по этой ситуации. По ее словам, такой позиции придерживаются все страны Северной Европы, которые получили подобные запросы от сбежавших от призыва россиян.
Ранее жительница Москвы отдала любовнику почти миллион рублей, чтобы помочь ему избежать мобилизации. Женщина взяла кредит и продала свой автомобиль, поддавшись на уговоры мошенника, который скрылся с деньгами.