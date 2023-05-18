Похудевшая МакSим провела праздник для детей-сирот после сорванных концертов

Певица Марина Абросимова, известная под творческим псевдонимом МакSим, организовала праздник для детей-сирот. Соответствующие снимки она опубликовала в своем блоге.
Мероприятие было приурочено к концу учебного года. Вместе они готовили бургеры, сэндвичи и шашлыки. Они участвовали в интерактивной программе от аниматоров, смотрели тесла-шоу и шоу мыльных пузырей.
На опубликованных фото видно, что артистка заметно похудела. Ранее стало известно, что после срыва ряда выступлений она взяла паузу и занялась восстановлением своего здоровья.
Ранее МакSим впервые после сорванных концертов появилась на публике. При этом многие посетители хотели сделать снимок с известной артисткой.