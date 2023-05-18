Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Похудевшая МакSим провела праздник для детей-сирот после сорванных концертов

Шоу-бизнес
Похудевшая МакSим провела праздник для детей-сирот после сорванных концертов

Певица Марина Абросимова, известная под творческим псевдонимом МакSим, организовала праздник для детей-сирот. Соответствующие снимки она опубликовала в своем блоге.

Мероприятие было приурочено к концу учебного года. Вместе они готовили бургеры, сэндвичи и шашлыки. Они участвовали в интерактивной программе от аниматоров, смотрели тесла-шоу и шоу мыльных пузырей.

На опубликованных фото видно, что артистка заметно похудела. Ранее стало известно, что после срыва ряда выступлений она взяла паузу и занялась восстановлением своего здоровья.

Ранее МакSим впервые после сорванных концертов появилась на публике. При этом многие посетители хотели сделать снимок с известной артисткой.
певица МакSим сироты концерты помощь детям
Военкоры ФАН