Москвичам рассказали, когда в столице начнется купальный сезон

Водоемы в столице России в 2023 году могут прогреться до благоприятной температуры к началу июня. Таким образом, купальный сезон можно будет открывать в привычное для этого время. Об этом РИА Новости рассказал специалист метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Эксперт считает, что, учитывая теплую погоду по прогнозам синоптиков, с высокой вероятностью вода прогреется до +18-20 градусов в первую декаду июня. По этой причине купальный сезон начнется вовремя.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что май в Северной столице закончится теплой погодой без осадков. Он подчеркнул, что после ночных дождей холодный фронт ушел на восток Ленинградской области.