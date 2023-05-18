Москвичам рассказали, когда в столице начнется купальный сезон

Водоемы в столице России в 2023 году могут прогреться до благоприятной температуры к началу июня. Таким образом, купальный сезон можно будет открывать в привычное для этого время. Об этом РИА Новости рассказал специалист метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец.