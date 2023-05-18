День Балтийского флота: ФАН собрал исторические факты о великом прошлом воинов-балтийцев

Берега на Балтике с самого основания Руси Рюриком требовали постоянного внимания и защиты — здесь проходил путь из варяг в греки. Торговый путь был «землей обетованной» для лихих людей и лакомым кусочком территорий для других государств. Именно поэтому Рюрик основал свою первую столицу северной Руси в Ладоге (ныне Старая Ладога в Волховском районе Ленинградской области) и сидел в ней с 862 до 864 года, когда двинулся дальше и сделал своей столицей Новгород (ныне Великий Новгород) и только затем новгородцы заняли южное побережье Финского залива.