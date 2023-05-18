День Балтийского флота: ФАН собрал исторические факты о великом прошлом воинов-балтийцев

День основания Балтийского флота России 2 февраля 1701 года. Тогда император Петр Первый повелел построить и разместить в Кронштадте 18 пушечных кораблей — для защиты рубежей России в Балтийском море. Днем Балтийского флота России считается, впрочем, другая дата— 18 мая 1703 года (по старому стилю 7 мая) — день первой победы над шведами.
Берега на Балтике с самого основания Руси Рюриком требовали постоянного внимания и защиты — здесь проходил путь из варяг в греки. Торговый путь был «землей обетованной» для лихих людей и лакомым кусочком территорий для других государств. Именно поэтому Рюрик основал свою первую столицу северной Руси в Ладоге (ныне Старая Ладога в Волховском районе Ленинградской области) и сидел в ней с 862 до 864 года, когда двинулся дальше и сделал своей столицей Новгород (ныне Великий Новгород) и только затем новгородцы заняли южное побережье Финского залива.
Для защиты во времена Рюрика использовались ладьи (лодья) — парусно-весельные торговые суда, способные разместить до 100 вооруженных воинов. Основным способом морского боя был абордаж. Новгородцам постоянно приходилось отстаивать свое право на балтийские берега и отражать атаки завоевателей. Борьба продолжалась из века в век.
Ко временам Петра Великого балтийского побережье России уже несколько раз меняло «гражданство» и оставалось спорной территорией между Россией и Швецией. Северная война 1700–1721 годов началась для русского флота не слишком успешно. Но в мае 1703-го шведы потерпели поражение, покинув сначала Ниеншанц, а затем флотилией из 30 кораблей под личным командованием императора царя Петра I была разбита шведская флотилия. Именно этот день и стали считать днем Балтийского флота России. Сегодня ему исполняется 320 лет.
27 мая 1703 года в устье реки Невы началось строительство Санкт-Петербурга, затем была заложена Адмиралтейская верфь. К 1710 году флот насчитывал уже как минимум 250 кораблей, которые, совершив поход в апрельских льдах, приняли участие в осаде крепости Выборг.
После смерти Петра Первого строительство новых кораблей для русского флота на Балтике почти прекратилось, к нему вернулись лишь во время Русско-турецкой войны. К 1739 году эскадра состояла из 21 линкора, и еще два находились на стапелях. И на протяжении последующего века корабли Балтийского флота участвовали в обороне российских территорий, войнах со Швецией и другими европейскими державами.
Начало XX века ознаменовалось для Балтийского флота поражением в Цусимском сражении, куда они отправились в составе эскадры Тихоокеанского флота. Теперь за модернизацию российских флотов взялись основательно. Так, в 1909 году введен в строй построенный на британских верфях броненосный крейсер «Рюрик», ставший флагманом русского флота на Балтике. 25 апреля 1911 года император Николай II утвердил «Законопроект о военно-морском флоте», первоочередной его частью была «Программа спешного усиления Балтийского флота». Уже к 1912 году флот получает новые паровые броненосцы «Андрей Первозванный» и «Император Павел I».
После Гражданской войны в России и Октябрьской революции 1917 года Балтийский флот практически бездействует, поскольку выходы в Финском заливе заблокированы. Ситуация меняется в 1939 году, когда такой выход стал возможен через прибалтийские государства.
В годы Великой Отечественной войны военнослужащие Балтийского флота не только яростно защищали осажденный Ленинград, но и при помощи дальней авиации наносили удары по Берлину. После снятия блокады вклад Балтфлота в победу состоял из поддержки Красной Армии на приморских направлениях, а также боевой работы по коммуникациям врага.
Сегодня Балтийский флот один из старейших флотов Российской Федерации, хранящий ее западные рубежи.
Министерство обороны РФ поздравило моряков и служащих Балтийского флота с 320-летием, пожелав им здоровья и успехов. ФАН присоединяется к поздравлению. Долголетия всем балтийцам!
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал День Победы святым праздником.