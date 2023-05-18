Евродепутат Донато предупредила о последствиях маловероятной победы Украины для Европы

Победа Украины может обернуться непредсказуемыми и крайне негативными последствиями для Европы. Об этом заявила евродепутат Франческа Донато в общении с ТАСС.
Она заявила, что выступает категорически против политики Евросоюза в отношении Украины, и считает ее вредительской. Донато отмечает, что военную помощь необходимо оказывать только в случае готовности украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.
«Если Украина победит, разумеется, с помощью США, ЕС и так далее, не думаю, что это приведет к миру. Это привело бы к еще большей дестабилизации, позитивный исход маловероятен», — сказала она.
Она считает, что единственным выходом будет прекращение огня с обеих сторон. После необходимо начать мирные переговоры с позиции поиска компромисса.
Ранее Евросоюз заявил о своем намерении на саммите G7 в Хиросиме добиваться расширения военной помощи Украине. Председатель ЕС Шарль Мишель добавил, что поддержка должна быть предоставлена в максимально сжатые сроки.