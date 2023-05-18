Экономист Разуваев рассказал о том, куда могло пропасть «царское золото» со времен Николая II

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН поразмышлял о функционировании денежных средств в эпоху правления Николая II.
Куда делось царское золото? Колонка Александра Разуваева
155 лет назад на свет появился Николай Александрович Романов — будущий Николай II, последний российский император. Оценку столь спорной исторической фигуры, как Николай II, мы оставим профессиональным историкам. Нас же интересует финансовая сторона вопроса, а точнее – царское золото.
Самая громкая история касается царского золота, которое якобы было переведено в США. Есть точка зрения, что благодаря российскому золотому вкладу во многом была сформирована Федеральная резервная система (ФРС), в которой правительство Российской империи было одним из акционеров. Однако есть еще и история импортных оборонных контрактов. Германия из торгового партнера в начале XX века превратилась во врага, и импорт машиностроительной продукции оказался из нее невозможен. США стали важнейшим экономическим партнером Российской империи в годы Первой мировой войны. В Северо-Американских Штатах были размещены заказы на сумму около 1,2 млрд царских рублей, что было выше довоенного объема импорта в 17 раз. Доля в общей структуре импорта изменилась с 13% до 60%.
Однако здесь есть очень важная особенность. На момент прихода к власти большевиков большинство контрактов с США было выполнено максимум на 10%. Предоплата составляла максимум 20%. А значит, сумма намного меньше, чем предполагают конспирологи. Ну и, вероятно, сделки по обмену золота на доллары проходили в Лондоне, который в тот момент был главным финансовым центром, а значит, царское золото следует искать именно в Великобритании.
Но самое интересное – это, конечно, ФРС. Есть очень популярная гипотеза о том, что Николай II незадолго до отречения внес большой вклад в виде золота, оплатив им долю в акционерном капитале Федрезерва. Размер инвестиций равнялся 3 тысяч тонн. Однако документов, подтверждающих сделку, просто нет, ее тайну последний император унес в могилу. Именно поэтому конспирологи очень любят точку зрения, что к расстрелу последнего императора приложились западные финансовые круги, которые, как известно, имели очень запутанные отношения с большевиками.
Как известно, после революции правительство Сталина (Иосиф Сталин. — Прим. ФАН) очень нуждалось в деньгах для индустриализации и создания военно-промышленного комплекса. Однако правительство СССР никогда не поднимало данную тему, возможно, инвестиций просто не было. Это подтверждает и позиция белой эмиграции, которая никогда не поднимала данный вопрос. Если бы Николай Александрович переправлял золото за рубеж, кто-то из его окружения обязательно знал бы об этом. Но эта карта так и осталась не разыгранной.
Кстати, белые вывезли за рубеж примерно 1 тысячу тонн золота. Они, конечно, были за великую буржуазную Россию, монархистов среди них было очень мало. Однако про свою выгоду точно не забывали. Считается, что белочехи прикарманили 180 тонн золота Колчака, что обеспечило небывалый подъем молодой славянской буржуазной республики между двумя мировыми войнами. Прага, естественно, официально все отрицала.
В заключение стоит сказать, что если даже – что, конечно, маловероятно – удастся найти царское золото, вернуть его в Россию будет очень сложно. Как известно, большевики отказались от царских долгов, национализировали иностранные инвестиции в Россию. Выплаты по царским долгам, которые провела современная Россия, были символическими.
Лучше обратить внимание на современную историю. Считается, что оффшорные активы российского происхождения составляют минимум 1,3 трлн долларов. Часть этих средств, естественно, очень сомнительного происхождения. И у владельцев этих счетов есть конкретные имена и фамилии. Чем не направление для долгосрочной работы российских спецслужб?