Экономист Разуваев рассказал о том, куда могло пропасть «царское золото» со времен Николая II

Самая громкая история касается царского золота, которое якобы было переведено в США. Есть точка зрения, что благодаря российскому золотому вкладу во многом была сформирована Федеральная резервная система (ФРС), в которой правительство Российской империи было одним из акционеров. Однако есть еще и история импортных оборонных контрактов. Германия из торгового партнера в начале XX века превратилась во врага, и импорт машиностроительной продукции оказался из нее невозможен. США стали важнейшим экономическим партнером Российской империи в годы Первой мировой войны. В Северо-Американских Штатах были размещены заказы на сумму около 1,2 млрд царских рублей, что было выше довоенного объема импорта в 17 раз. Доля в общей структуре импорта изменилась с 13% до 60%.