Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Главу МВД ЛНР Игоря Корнета перевезли в московский госпиталь

Общество
Главу МВД ЛНР Игоря Корнета перевезли в московский госпиталь

Министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета перевезли в Москву. Его лечением займутся столичные медики.

По предварительным данным, генерал-майора полиции поместили в госпиталь, расположенный в ММКЦ «Коммунарка». Его состояние оценивается как стабильное и не вызывает опасений у врачей.

Медики выявили у Корнета множественные осколочные ранения. Жизненно важные органы высокопоставленного полицейского не задеты.

Министр внутренних дел ЛНР пострадал при взрыве в Луганске. На правоохранителя было совершено покушение.
игорь корнет москва лечение Коммунарка госпиталь
Военкоры ФАН