Главу МВД ЛНР Игоря Корнета перевезли в московский госпиталь

Министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета перевезли в Москву. Его лечением займутся столичные медики.
По предварительным данным, генерал-майора полиции поместили в госпиталь, расположенный в ММКЦ «Коммунарка». Его состояние оценивается как стабильное и не вызывает опасений у врачей.
Медики выявили у Корнета множественные осколочные ранения. Жизненно важные органы высокопоставленного полицейского не задеты.
Министр внутренних дел ЛНР пострадал при взрыве в Луганске. На правоохранителя было совершено покушение.