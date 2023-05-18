Байдена раскритиковали за отъезд в Японию в разгар кризиса с госдолгом США

Вашингтон, 18 мая. Представители Республиканской партии США обрушились с критикой на президента Джо Байдена из-за его участия в саммите G-7 на фоне провала переговоров по увеличению потолка госдолга.
Конгрессмены отметили, что первоочередной задачей президента должно быть недопущение дефолта Соединенных Штатов. Вместо этого он отправился в Нагасаки на очередной саммит «Большой семерки».
«Мы находимся на грани дефолта имени Байдена. И он сейчас уезжает в Японию», — сказала сенатор Шелли Мур Капито.
По ее словам, Байден, который гордился своими навыками переговорщика, в течение нескольких месяцев избегал обсуждения потолка госдолга с республиканцами. Рассмотрение вопроса с участием президента началось лишь на прошлой неделе — менее, чем за месяц до даты возможного дефолта правительства.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти также выразил уверенность, что проблема лимита заимствований является более важной, чем участие президента в очередном саммите «Большой семерки».
«Я думаю, Америка хочет, чтобы американский президент был сосредоточен на американских проблемах», — заявил республиканец.
Критика в адрес Байдена прозвучала несмотря на то, что глава Белого дома был вынужден значительно сократить свое азиатское турне, отказавшись от запланированных на 24 мая переговоров лидеров стран-участниц блока QUAD, чтобы возглавить консультации по увеличению потолка госдолга.
В то же время члены администрации и представители Демократической партии считают, что присутствие Байдена на межпартийных переговорах не обязательно для достижения прогресса. Вместе с тем президент должен решать вопросы внешней политики и поддержки союзников США.
«В мире происходит много дерьма, за которым ему тоже нужно присматривать», — отметил сенатор Джон Тестер.
Как сообщила ранее глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен, в случае если законодателям не удастся согласовать увеличение потолка госдолга, уже в начале июня правительство окажется неспособно оплачивать расходы, включая выплаты по внешнему долгу. По оценкам экономистов, на счетах казначейства осталось около 87 миллиардов долларов, которых хватит до 5–11 июня.