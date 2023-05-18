Байдена раскритиковали за отъезд в Японию в разгар кризиса с госдолгом США

По ее словам, Байден, который гордился своими навыками переговорщика, в течение нескольких месяцев избегал обсуждения потолка госдолга с республиканцами. Рассмотрение вопроса с участием президента началось лишь на прошлой неделе — менее, чем за месяц до даты возможного дефолта правительства.