Контактная группа министров стран — членов ЛАГ обсудила в Джидде ситуацию в Судане

Джидда, 18 мая. Контактная группа глав МИД стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) обсудила в Джидде развитие ситуации в охваченном вооруженным конфликтом Судане. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Египта.
Встреча прошла на полях заседаний представителей внешнеполитических ведомств ЛАГ. В ней, в частности, приняли участие главы МИД Египта, Саудовской Аравии, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств.
По итогам собрания контактная группа подчеркнула важность достижения немедленного и устойчивого прекращения огня ради сохранения возможностей суданского народа и национальных институтов. Дипломаты отметили, что конфликт в восточноафриканской республике является внутренним делом государства, однако указали на ключевую роль соседних стран в урегулировании кризиса.
Группа выразила поддержку заключенной недавно в Джидде декларации о защите гражданских лиц, содействии гуманитарным операциям и помощи пострадавшим. С середины апреля в Судане происходят вооруженные столкновения между армией и Силами быстрого реагирования. В настоящее время представители обеих сторон конфликта ведут переговоры в Джидде по инициативе Саудовской Аравии и США.