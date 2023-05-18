Контактная группа министров стран — членов ЛАГ обсудила в Джидде ситуацию в Судане

Группа выразила поддержку заключенной недавно в Джидде декларации о защите гражданских лиц, содействии гуманитарным операциям и помощи пострадавшим. С середины апреля в Судане происходят вооруженные столкновения между армией и Силами быстрого реагирования. В настоящее время представители обеих сторон конфликта ведут переговоры в Джидде по инициативе Саудовской Аравии и США.