В США 77-летняя одинокая женщина вступила в брак с собой

По информации журналистов известно, что церемония прошла в доме престарелых. Прошлая свадьба Фидели не была пышной. Женщина мечтала о большом празднике и только в 77 лет ей удалось исполнить мечту. Правда, выходить замуж она решила за человека, который был с ней всю жизнь – за себя саму.