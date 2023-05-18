В США 77-летняя одинокая женщина вступила в брак с собой

Американка Дороти Фидели из штата Огайо сыграла свадьбу. В качестве партнера 77-летняя женщина выбрала себя. О необычном бракосочетании сообщило издание Today.
По информации журналистов известно, что церемония прошла в доме престарелых. Прошлая свадьба Фидели не была пышной. Женщина мечтала о большом празднике и только в 77 лет ей удалось исполнить мечту. Правда, выходить замуж она решила за человека, который был с ней всю жизнь – за себя саму.
Фидели подчеркнула, что часто радовала постояльцев веселыми выходками. Эта должна была войти в их число, но в итоге превратилась в трогательное событие. Женщина испытывала только положительные эмоции, ведь наконец смогла осуществить свою мечту.
«Это лучшее, что со мной когда-либо было, не считая рождения детей», — поделилась она.
Ранее актеры Екатерина Вилкова и Илья Любимов отпраздновали годовщину совместной жизни. По заверениям артистки, в браке они уже 12 лет и ее все устраивает.