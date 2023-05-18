Читатели Le Figaro пожаловались на дороговизну военной помощи киевскому режиму

Также некоторые пользователи заявили, что республика стоит на коленях и все мировое сообщество осознает ее упадок. В связи с этим они призвали власти отказаться от поставок оружия в зону конфликта, назвав президента Украины Владимира Зеленского и его команду «милитаристами» и «пособниками США».