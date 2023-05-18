Франция, а также ряд других западных государства готовы создать специальные площадки для ремонта предоставленной Украине военной техники. Однако соответствующие новости возмутили читателей газеты Le Figaro.
В частности, пользователи указали на дороговизну поддержки киевского режима. По мнению людей, официальный Париж несправедливо распределил бюджет страны в пользу зарубежного государства и забыл о нуждах населения.
«Надо отметить, у Франции столько денег, которые она не использует... Оказывается, мы, французы, купаемся в золоте!» — иронично отметил один из читателей.
«Франция официально находится в состоянии войны с Россией. Ей это дорого обойдется!» — добавил другой.
Также некоторые пользователи заявили, что республика стоит на коленях и все мировое сообщество осознает ее упадок. В связи с этим они призвали власти отказаться от поставок оружия в зону конфликта, назвав президента Украины Владимира Зеленского и его команду «милитаристами» и «пособниками США».
До этого военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер высказался о контрнаступлении ВСУ. Он уверен, что Россия способна отразить готовящуюся атаку.