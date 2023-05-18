Аргентинка три дня незаконно удерживала парня у себя дома, чтобы он ей не изменил

В Аргентине женщина три дня удерживала своего молодого человека в доме, чтобы он ей не изменил. Ревнивице грозит тюремный срок, сообщает Oddity Central.
В правоохранительные органы мужчина обратился самостоятельно. Он рассказал, что возлюбленная заперла его дома после конфликта. Девушка ревновала аргентинца и боялась, что он ей изменит с другой женщиной. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они услышали, как пострадавший зовет на помощь из закрытой комнаты.
Полиция задержала 30-летнюю подозреваемую. Ей предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы. Молодой человек уточнил, что девушка с самого начала устраивала сцены ревности и угрожала, что найдет его, где бы он ни был.
Ранее в Малайзии 24-летняя туристка из Китая обвинила инструктора по дайвингу в домогательствах под водой.