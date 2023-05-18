Аргентинка три дня незаконно удерживала парня у себя дома, чтобы он ей не изменил

В правоохранительные органы мужчина обратился самостоятельно. Он рассказал, что возлюбленная заперла его дома после конфликта. Девушка ревновала аргентинца и боялась, что он ей изменит с другой женщиной. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они услышали, как пострадавший зовет на помощь из закрытой комнаты.