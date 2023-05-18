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Аргентинка три дня незаконно удерживала парня у себя дома, чтобы он ей не изменил

Происшествия
Аргентинка три дня незаконно удерживала парня у себя дома, чтобы он ей не изменил

В Аргентине женщина три дня удерживала своего молодого человека в доме, чтобы он ей не изменил. Ревнивице грозит тюремный срок, сообщает Oddity Central.

В правоохранительные органы мужчина обратился самостоятельно. Он рассказал, что возлюбленная заперла его дома после конфликта. Девушка ревновала аргентинца и боялась, что он ей изменит с другой женщиной. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они услышали, как пострадавший зовет на помощь из закрытой комнаты.

Полиция задержала 30-летнюю подозреваемую. Ей предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы. Молодой человек уточнил, что девушка с самого начала устраивала сцены ревности и угрожала, что найдет его, где бы он ни был.

Ранее в Малайзии 24-летняя туристка из Китая обвинила инструктора по дайвингу в домогательствах под водой.
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