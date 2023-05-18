Президент России Владимир Путин нарушил планы украинского президента Владимира Зеленского атаковать территорию России с помощью американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает китайская газета Sohu.
Издание отмечает, что Киев получил первую поставку Patriot из США в конце апреля. Зеленский был очень рад получить ЗРК и надеялся его применить, чтобы атаковать территорию России.
Однако планы не осуществились, поскольку российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила переданную Вашингтоном установку противовоздушной обороны. Подчеркивается, что данный факт оказал значительное влияние как на российско-украинский конфликт, так и на США.
Ранее российские войска уничтожили в Киеве РЛС и пять установок ЗРК Patriot.