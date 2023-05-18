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Губернатор Хабаровского края Дегтярев подарил Путину модель багги и шеврон регионального батальона

Общество
Губернатор Хабаровского края Дегтярев подарил Путину модель багги и шеврон регионального батальона

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подарил президенту России Владимиру Путину модель вездехода, который выпускает местный завод, а также шеврон добровольческого батальона «Генерал Корф».

Глава региона доложил о старте производства тактических вездеходов «Ерофей» на хабаровском предприятии. Модель багги он вручил Путину во время встречи в Кремле.

«Наладили производство тактического вездехода – багги «Ерофей». Я вам модель принес – это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка», — рассказал губернатор.

Также Дегтярев продемонстрировал президенту образец спальных мешков, выпускаемых в регионе для нужд военнослужащих. После этого политик подарил главе государства шеврон батальона «Генерал Корф», в рядах которого служат хабаровчане

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подарил журналисту кувалду. Корреспондент госканала СТВ получил презент от президента во время субботника по благоустройству мемориала «Хатынь».
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