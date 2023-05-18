Депутат Госдумы РФ Толмачев объяснил причины принятия нового законопроекта о транспорте

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Речь идет о разграничении предмета федерального, регионального и муниципального контроля в отношении соблюдения порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам.
В колонке для ФАН депутат Госдумы РФ, член Комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев объяснил причины и значение введения данной меры.
Справедливо, актуально, своевременно. Колонка Александра Толмачева
Законопроект упорядочивает разграничение полномочий органов власти по контролю за соблюдением внесения платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам или платным участкам. Ространсандзор будет уполномочен контролировать только платные автодороги федерального значения, а органы региональной и муниципальной власти — соответственно, дороги регионального и местного значения.
Данное решение справедливо, актуально и своевременно, протяженность дорог всех уровней значения растет, и логично, что штрафы за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам будут направляться не только в федеральный бюджет, но и соответственно в бюджеты регионов и муниципалитетов.