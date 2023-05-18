Депутат Госдумы РФ Толмачев объяснил причины принятия нового законопроекта о транспорте

Данное решение справедливо, актуально и своевременно, протяженность дорог всех уровней значения растет, и логично, что штрафы за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам будут направляться не только в федеральный бюджет, но и соответственно в бюджеты регионов и муниципалитетов.