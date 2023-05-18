МИД России пригрозил прекращением зерновой сделки, если не решатся все проблемные вопросы

Условия действия зерновой сделки озвучили в министерстве иностранных дел России. Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что ее могут не продлить.
МИД России указал на необходимость решить все проблемные вопросы по зерновой сделке за два месяца. Если этого не произойдет, договоренность будет прекращена после 17 июля, пригрозили в министерстве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из украинских портов. Об этом лидер республики заявил во время выступления, которое транслировали местные телеканалы.