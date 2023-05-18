Психолог Марианна Абравитова назвала главные причины детской агрессии

Есть родители, которые считают, что воспитание заключается в слове «нельзя». Таким образом ребенок, исследуя мир везде слышат запрет. К примеру, он потрогал стеклянную столешницу на столе и оставил отпечатки пальчиков – нельзя трогать или решил сам пройти от одной стены до другой – нельзя, упадешь.