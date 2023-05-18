Психолог Марианна Абравитова назвала главные причины детской агрессии

Детская агрессия является самым сложным «испытанием» для родителей. Не каждый человек способен взять себя в руки и должным образом отреагировать на такое поведение ребенка. Однако, нужно помнить, что именно родители формируют в детях их характер.
Из-за чего возникает детская агрессия и как родителям с ней справляться рассказала психолог Марианна Абравитова в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Агрессия заложена в человеке генетически и, если она не чрезмерная и не патологическая, то является полезным компонентом психики. Без агрессивности не будет целеустремленности и стрессоустойчивости, то есть если мы хотим достигать каких-то целей, особенно в спорте – без здоровой агрессивности сложно будет справиться», – сообщила специалист.
В случае проявления детской агрессии разбираться нужно в каждом случае индивидуально. К примеру, если ребенок проявляет агрессию в младенческом возрасте, то это может быть ответом психики на то, что его основные потребности не удовлетворяются.
«Когда ребенок, скажем, в песочнице отнимает у детей игрушки – это может быть здоровой агрессией, но еще не проструктурированной, и она поддается коррекции. Если родители по доброму, с любовью, своим примером объясняют, как нужно себя вести, что можно делать, а что нельзя – то здоровые дети понимают, принимают это поведение и перестают так себя вести», – объяснила психолог.
Другое дело с детьми, у которых иначе устроена нервная система. Когда родитель понимает, что как бы он не старался показать ребенку «нормальное» поведение – ситуация не меняется, ребенок продолжает вести себя агрессивно, то нужно обращаться за помощью к специалисту.
«Если психолог видит психические отклонения, то он отправит либо к психиатру, либо, если нужна коррекция медикаментами, то к психотерапевту. Либо психолог может справиться сам и выровняет поведение ребенка путем определенных занятий. В любом случае если родитель игнорирует агрессию ребенка, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что тогда он не является корректором и ребенок не понимает нормальное это поведение или ненормальное», – отметила Марианна Абравитова.
Есть родители, которые считают, что воспитание заключается в слове «нельзя». Таким образом ребенок, исследуя мир везде слышат запрет. К примеру, он потрогал стеклянную столешницу на столе и оставил отпечатки пальчиков – нельзя трогать или решил сам пройти от одной стены до другой – нельзя, упадешь.
«Поэтому у ребенка естественным образом проявляется агрессия как ответ на это «нельзя», ведь генетически заложено в человеке познание мира через исследование. Мы не можем получить определенный опыт кроме как потрогать, понюхать, поползать, упасть, попробовать на вкус увидеть, услышать», – добавила эксперт.
Соответственно формирование такого мира вокруг себя, накрывает ребенка, потом и молодого и взрослого человека определенным колпаком. Такие люди уже не исследуют мир, они очень ограничены, боязливы и, как правило, являются невротиками.
«Я бы посоветовала родителям проконсультироваться со специалистом, если у детей наблюдается агрессивное поведение. Однако есть такие виды агрессии, на которые надо жестко реагировать. Например, если ребенку нравится мучить животных или других людей, даже своих родителей, то тут надо бежать, можно даже миновать стадию психолога, к психотерапевту или к психиатру. Потому что это поведение патологическое и здесь ребенка надо спасать, потому что он тогда обречен на то, чтобы идти по жизни с таким поведением. Далеко этот ребенок не уйдет и судьба его будет загублена. Сейчас есть методы воздействия на психику, когда даже жесткие поведенческие моменты можно в детском возрасте купировать. Поэтому родители, будьте внимательны и не пропускайте детскую агрессию мимо», – заключила Марианна Абравитова.
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