В Хакасии семилетний мальчик лишился глаза из-за неудачной попытки отца разделать мясо

Травмой глаза закончился для юного жителя Хакасии ужин в многодетной семье. Часть ножа угодила ребенку в орган зрения.
Как сообщает издание «РЕН.ТВ», мужчина хотел приготовить мясное блюдо, но в процессе сломал нож. Осколок полетел в семилетнего мальчика, который в этот момент появился на кухне.
Младшего члена семьи немедленно госпитализировали. Медикам пришлось удалить семилетнему ребенку глаз. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Ранее хирурги из Подмосковья смогли удалить у семилетней девочки рог изо лба. Родители заметили уплотнение на коже после падения малышки на пластиковую игрушку, но обратились к врачам только спустя два года. Реабилитация пациентке не понадобилась. Ее отпустили домой.