В Хакасии семилетний мальчик лишился глаза из-за неудачной попытки отца разделать мясо

Ранее хирурги из Подмосковья смогли удалить у семилетней девочки рог изо лба. Родители заметили уплотнение на коже после падения малышки на пластиковую игрушку, но обратились к врачам только спустя два года. Реабилитация пациентке не понадобилась. Ее отпустили домой.