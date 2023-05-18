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В МИД заявили, что Россия никогда не препятствовала выходу судов из портов Украины в зерновой сделке

Политика
В МИД заявили, что Россия никогда не препятствовала выходу судов из портов Украины в зерновой сделке

В МИД РФ заявили, что российская сторона никогда не создавала препятствий выходу турецких судов из портов Украины. Ведомство уточнило, что Россия с самого начала была готова содействовать обеспечению их прохода в Черном море.

Подобное заявление было сделано после слов турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чувашоглу. Он сказал, что его российский коллега Сергей Лавров уведомил о разрешении на выход из украинских портов шести судов Турции, которые «застряли» там с начала СВО.

Ранее сообщалось, что Лавров оценил готовность Соединенных Штатов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД РФ заявил, что США не готовы ни на одном этапе к конструктивному действию касательно разрешения украинского кризиса.
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