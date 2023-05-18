В МИД заявили, что Россия никогда не препятствовала выходу судов из портов Украины в зерновой сделке

Подобное заявление было сделано после слов турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чувашоглу. Он сказал, что его российский коллега Сергей Лавров уведомил о разрешении на выход из украинских портов шести судов Турции, которые «застряли» там с начала СВО.